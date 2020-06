Les Belges veulent-ils s’installer à la campagne ?

Un secteur qui se porte bien ?

Il y a quelques jours encore, Valentin Cogels, le CEO d’Immoweb, annonçait dans les colonnes du journal Le Soir que la fréquentation de son site internet enregistrait des pics de fréquentation records !

Depuis que l’activité a pu reprendre au début du mois de mai, les offres se sont multipliées si bien qu’Immoweb annonce aujourd’hui dans ses publicités le chiffre de 2500 biens ajoutés quotidiennement sur la plateforme.

Alors qu’en est-il ? Le secteur se porte-t-il si mal ? Pour Paul Taillet, de l’agence immobilière Latour et Petit de Namur, la reprise se fait sur les chapeaux de roue. " A titre d’exemple, on a un bel espace de construction récentes, maisons et appartements, dans un domaine de 5 hectares. Avant le confinement, on y vendait entre 2 et 3 biens par mois. Là, on en a vendu 8 en quinze jours. Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres, mais on peut dire que la reprise est très bonne. On a beaucoup de travail et même si ça ne comble pas le retard, les ventes sont bonnes. On voit que les clients cherchent à reprendre leurs projets. "

Même son de cloche dans la région liégeoise, Pierre Moxhet du Groupe Penoit indique : " Globalement, c’est une grosse reprise, on fait beaucoup de visites et on vend bien pour le moment oui. "

S’il y a un retard à rattraper, il semble pouvoir se faire maintenant. Mais les biens vont-ils coûter plus ou moins cher ? Paul Taillet pense que non : " On est sur une période de stabilisation, il est en fait trop tôt pour voir que des biens vont changer de prix. On sait que de nombreux divorces se préparent et on attend un potentiel baby-boom. C’est quand on verra des gens vraiment changer massivement d’habitations qu’un changement dans les prix pourra arriver. Ceci étant dit, la dernière grande crise qui a frappé la Belgique dans l’immobilier, c’était en 2008 en 3 ans après le marché immobilier belge était déjà en positif. Investir dans la pierre reste une valeur pratiquement sûre en Belgique. "