Les baskets : sont-elles réellement bonnes pour nos pieds ?

Lola a douze ans et les baskets, ça la connaît. La jeune fille en porte presque tous les jours et possède de nombreuses paires. « Dans les boutiques, je vois plus des chaussures comme ça. Puis à l’école, beaucoup de gens portent des baskets… Moins des bottes… Et c’est plus confortable. Je préfère mettre plus d’argent dans des baskets que dans des bottes » nous dit-elle.

Les baskets, grande tendance auprès des adolescents

Lola possède un modèle favori très populaire il est porté par de nombreux enfants de son âge. Vérifions maintenant avec un spécialiste si le pied de Lola est bien soutenu dans cette chaussure… « Le contrefort maintient quand même correctement le pied. Maintenant, on doit aussi regarder au niveau de l’avant du pied si la pliure de la chaussure s’effectue. Là, c’est un peu plus limité. La torsion est relativement limitée aussi, donc la chaussure ne se tord pas dans tous les sens. C’est relativement correct » explique Laurent Van Nieuwenhuyze, podologue.

Aujourd’hui la grande majorité des jeunes adolescents portent ce type de chaussures. A l’origine les baskets sont conçues pour faire du sport. Et non être portées en permanence. Nous avons regroupé différentes sous-catégories de baskets de différentes marques. Faisons maintenant un classement avec notre spécialiste pour voir quelles chaussures soutiennent correctement le pied. Tout d’abord les chaussures hautes de marque Converse et Asics à 70 euros en magasin. Pour la chaussure Converse, selon notre spécialiste, « il n’y a aucun maintien et aucun contrefort présents. Elle se plie dans tous les sens et la torsion est encore à son paroxysme puisqu’il n’y a vraiment aucun maintien. Pour les Asics, la chaussure se plie, le contrefort est inexistant. Et la torsion est beaucoup trop importante ».

Deuxième catégorie : les modèles Superstar et Stan Smith de la marque Adidas. Elles coûtent en moyenne 100 euros en magasin. Pour la Superstar, « Modèle nettement supérieur aux précédents. Où le contrefort est bien maintenant pour le pied, où la pliure s’effectue correctement et où la torsion n’est pas trop importante. Idem pour les Stan Smith, où le contrefort est tout à fait bon, la pliure est bonne, le modèle se tord peut-être un peu trop au départ, mais c’est un modèle tout à fait correct ».

Le prix fait-il la différence ?

Enfin nous avons voulu savoir si le prix faisait la différence. Testons à présent une chaussure moins connue de la marque Panther au prix de 15 euros. « Tous les critères sont respectés, avec un contrefort qui maintient suffisamment, une pliure qui est correcte au niveau de l’avant du pied, et une torsion qui s’effectue normalement également » nous indiquera à nouveau notre spécialiste.

Avec une chaussure qui ne soutient pas correctement le pied des pathologies peuvent apparaître. Globalement la basket de Lola soutient correctement son pied. Elle peut donc continuer à gambader l’esprit tranquille…