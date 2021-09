Les applications pour payer sa place de parking : un marché en pleine ébullition

L’horodateur tout le monde connaît. Les applications par contre, c’est nouveau et obscur pour la plupart d’entre nous. Beaucoup d’acteurs débarquent sur le marché et des frais supplémentaires, avec ces nouveaux modes de paiement, nous seraient facturés.

Pour vous parquez en voiture, dans la plupart des villes aujourd’hui, vous avez le choix entre payer avec à l’horodateur le plus proche et une des nombreuses applications mobiles disponibles chez nous.

A côté des horodateurs, vous pouvez aussi payer votre parking avec des applications, elles sont de plus en plus nombreuses sur le marché. Problème, pour une demi-heure, c'est plus cher car il y a des frais de transaction et aussi l'usage de votre propre smartphone. Valéry Mahy relève cependant un avantage précieux: avec une appli, vous payez votre parking à la minute près. Un horodateur, lui, vous calculera le parking de demi-heure en demi-heure par exemple.

Applis parking: chères ou pas ? - On n'est pas des pigeons (113/183) - 17/09/2021 A côté des horodateurs, vous pouvez aussi payer votre parking avec des applications, elles sont de plus en plus nombreuses sur le marché. Problème, pour une demi-heure, c'est plus cher car il y a des frais de transaction et aussi l'usage de votre propre smartphone. Valéry Mahy relève cependant un avantage précieux: avec une appli, vous payez votre parking à la minute près. Un horodateur, lui, vous calculera le parking de demi-heure en demi-heure par exemple.

Avec une application pour se parquer, c’est plus simple, paraît-il : plus besoin de chercher un horodateur ou de faire la file ou de quitter une réunion pour venir le recharger, pas de risque non plus de dépassement d’horaire et donc de contravention. Bref que des avantages, mais il y a quelques inconvénients quand même avec ces applications…

Toutes les communes ne fonctionnent pas avec les mêmes applications

C’est donc un véritable casse-tête et ça en fait un paquet d’applications sur son smartphone pour quelqu’un qui se déplace beaucoup.

Pierre Vassart, le porte-parole de parking.brussels nous explique pourquoi l’uniformisation n’est pas à l’ordre du jour : "Effectivement, nous, nous avons sur notre plateforme neuf applications qui permettent de payer son stationnement et puis, c’est le libre choix du citoyen. On est dans une société de libre marché et on ne peut pas imposer le monopole à une société privée qui offre un service."

Nous avons rencontré une société qui gère une application. Pour elle, être plusieurs sur le marché, ce n’est pas un souci, c’est même plutôt une bonne chose, comme nous l’explique Dimitri Van Doorne, directeur des opérations chez Yellowbrick Belgique : "On est dans un secteur avec des acteurs privés. Ça va aussi permettre de faire jouer la concurrence. On va devoir se dépasser pour proposer un meilleur produit et finalement se démarquer de notre concurrent."