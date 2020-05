Les UV de courte longueur d’onde, dans la gamme des UV-C, endommagent les acides nucléiques et peuvent inactiver des bactéries et des virus.

Ce n’est pas un modèle destiné au monde médical. On n’a pas assez de recul sur le covid-19. Donc aujourd’hui la seule garantie que je donne, c’est que ça marche contre les micro-organismes, contre les bactéries et les virus de type coronavirus, mais on n’a aucune étude sur le covid-19.

Baglio Giuseppe, chef de projet de la société de désinfection XLG basée à Jumet a mis au point avec ses équipes des armoires de désinfections. (Comptez entre 750 et 4000 euros l’armoire). Son patron Adnan Uzun, nous explique la démarche : " Nous avons pris nos renseignements auprès d’un fabricant de lampes à UV et nous essayons de transposer cela (ndlr : le principe des UV tueurs de virus) dans d’autres applications. Elles sont tellement multiples. " Depuis la commercialisation de leurs solutions de désinfection par UV, les commandes arrivent de partout, également de l’étranger. Même si la crise actuelle est la cause indéniable de ce boom de la demande, le patron de cette société veut faire preuve de transparence dans sa communication.

L’effet stérilisant dépend évidemment directement de la dose des UV. La puissance des lampes et la distance entre la lampe et la surface à stériliser sont déterminantes.

Faux sentiment de sécurité

Les appareils à UV pour désinfecter, une solution miracle ? - © selimaksan - Getty Images

Au sujet de tous ces dispositifs fonctionnant aux UV, Fabrice Peters, le porte-parole du Conseil Supérieur de la Santé tient à nous mettre en garde : "

Il ne faut pas que ces technologies vendues au grand public créent un faux sentiment de sécurité, le lavage des mains et des surfaces doivent rester prioritaires et ces techniques n’apportent que peu de plus-values en dehors du secteur hospitalier par exemple.

Le Conseil Supérieur de la Santé va même plus loin et perle de danger, lié aux UV : risques de cancer de la peau et de dommages aux yeux. Donc, les dispositifs doivent bien évidemment veiller à ne pas exposer les personnes à ce type de rayonnement. Même si cette précaution est respectée, d’autres risques subsistent avec certains UV, selon l’avis du Conseil Supérieur de la Santé. " Les UV-C de longueur d’onde inférieure à 240 nm peuvent convertir photochimiquement l’oxygène de l’air en ozone nocif. " Fabrice Peters, le porte-parole du Conseil Supérieur de la Santé insiste : " La population ne doit pas être exposée à l’ozone, UV, biocides, peu importe le système utilisé. La désinfection manuelle à l’aide de détergents classiques est très efficace et doit toujours précéder d’autres techniques. (ndlr : les UV) C’est une phase terminale de désinfection dans les hôpitaux, pas un remplacement des mesures d’hygiène et de désinfection classiques. "

Bref, on en revient toujours aux mêmes conclusions. Les gestes barrières classiques (distance, masque, lavage des mains…) sont finalement les moins coûteux, les moins à risques et les plus éprouvés.