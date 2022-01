Les ampoules connectées, intelligentes et… un peu bavardes

Piloter, en l’occurrence, cela signifie : allumer, éteindre, diminuer ou augmenter l’intensité, changer la couleur de l’éclairage. "Avec l’application qui accompagne les équipements, explique Raphaël Sciamanna, responsable de ce secteur chez Ikea Mons, "vous pouvez choisir des scénarios lumineux et les déclencher en une seule touche. Par exemple, vous choisissez l’ambiance "télévision soirée" sur la tablette et toutes les lampes s’éteignent ou se tamisent. Au contraire, vous recevez des amis à souper, et l’éclairage se colore et s’intensifie autour de la table où vous allez prendre le repas."

Man and child looking at burning lightbulb controlled by using tablet © Getty Images

"C’est de la domotique à relativement bon marché, installée par le consommateur lui-même", résume Martin Melchior , électricien . "Pas besoin de faire appel à un professionnel et de faire des trous dans les murs. Je pense que cela peut convenir à des personnes qui louent un appartement ou une maison et qui ne peuvent pas y faire des travaux importants."

Woman remote-controlling the brightness of smart lighting in the living room of her smart home © 2021 Yiu Yu Hoi

Les ampoules connectées coûtent évidemment plus cher à l’achat. Par exemple, dans le modèle Tradfri d’Ikea, l’entrée de gamme est à 7,99 euros pour une ampoule connectée pour 75 centimes l’ampoule led classique. Certaines ampoules connectées, qui peuvent changer de couleurs, coûtent entre 15 et 20 euros pièce, et même jusqu’à 50 euros dans le haut de la gamme.

Et la consommation ? Sans surprise, elle augmente avec les ampoules connectées. Entre 20 et 40% en plus. "Mais à l’usage, c’est différent," estime Raphaël Sciamanna, "parce que les ampoules connectées, vous avez plus tendance à les tamiser, à ne pas utiliser toute leur puissance."