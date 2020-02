Les aliments prêts à l'emploi, un succès mérité ou une tendance ridicule ?

C’est devenu un rayon à part entière et il accueille toujours plus de produits déjà lavés, déjà découpés, déjà hachés, déjà cuits, en somme des produits "qu'il-n’y-a-plus-qu’à", au point parfois de frôler le ridicule.

La porte-parole de Carrefour, Aurélie Gerth, nous reçoit devant ce rayon dédié à ces produits : "On a commencé, il y a plus de dix ans avec des salades prélavées, pré-coupées, des woks prélavés, pré-coupés et chaque année, on en vend plus. On a élargi la gamme. Aussi, on voit que les ventes suivent, que cela répond vraiment à une tendance."

Une cliente en train de choisir son paquet de salade prélavée nous le confirme et avance ses motivations : "C’est plus pratique. Parce que, les enfants, prendre la salade, la laver, l’essorer et tout ça… C’est trop ! Et puis, après, ranger les outils." Mais ces produits "prêts à l’emploi" sont-ils si intéressants ? Comparons.