Les achats groupés d’énergies, la solution la plus avantageuse ?

Achats groupés et hausse de l'énergie - On n'est pas des pigeons (107/183) - 08/09/2021 La hausse des prix du gaz et de l'électricité, les groupements d'achats vont aussi devoir faire avec constate Valéry Mahy. Selon Wikipower, cependant, les fournisseurs vont avoir à coeur de proposer un contrat plus attractif aux groupements d'achat vu le nombre de participants. Mais, tous les consommateurs n'ont pas intérêt à recourir à un groupement d'achats, précise la CREG. En effet, même si cela fait souvent gagner de l'argent, les tarifs proposés par ces groupements ne sont pas toujours les plus avantageux car tous les fournisseurs n'y participent pas. Et, de plus, ceux qui y participent proposent un tarif spécifique et unique pour l' achat groupé. Il faut donc prendre le temps de bien comparer les différentes possibilités.