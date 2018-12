Les achats en outlet, pas toujours une bonne affaire

Le luxe à prix réduit, des soldes toute l'année..., vous en rêvez? C'est le principe des shopping outlet. Parmi les plus connus, chez nous, il y a Maasmechelen Village, près de Genk. Alors peut-on réellement y faire de bonnes affaires? Nous avons testé...

Maasmechelen, c'est un peu le Disneyland de la consommation, version haut de gamme. Là, de grandes griffes vous promettent le luxe à prix cassés. Le principe : des marques raffinées qui écoulent leurs anciens stocks. Mais les réductions annoncées sont-elles toujours de bonnes affaires? Le déplacement en vaut-il la peine?

Pour le vérifier, premier arrêt dans une célèbre boutique qui vend des boots fourrées très populaires auprès des jeunes. Nous y repérons un sac, genre "shopper". Prix normal : 299,95 euros. Prix outlet : 199 euros. Une réduction de 30%, plutôt pas mal. Mais le prix sur lequel se basent les marques pour calculer le prix outlet est-il toujours conforme à la réalité? Dans le cas de notre sac "shopper", la réponse est oui. Vérification faite sur le site de la marque, le prix normal est bien de 299,95 euros. La réduction est réelle. Ici, on n'a pas exagéré la bonne affaire. Même constat dans une enseigne d'ustensiles de cuisine haut de gamme. Nous craquons sur une cocotte en fonte à 289 euros en prix normal, annoncée à 193 en tarif outlet. Le prix de référence est conforme. Pareil pour un mascara vendu près de 40% moins cher ou encore des crèmes pour les mains, etc...

Mais, dans une boutique de cosmétiques qui proposent des grandes marques, nous avons un peu déchanté. Pour un parfum, on nous promettait un rabais de 25 euros calculé sur un prix de référence de 81,50 euros. Nous avons vérifié dans une parfumerie classique. Verdict : ce parfum est vendu au prix de 78,90 euros. Donc la réduction, en outlet, s'élève, en réalité, à 22,90 euros et non 25.

Pire, nous avons trouvé, à Maasmechelen, un exemple de mauvaise affaire. Dans un magasin qui vend des sacs d'une marque belge, coup de foudre pour un modèle bandoulière couleur bordeau. Prix normal affiché : 200 euros. Prix outlet : 135. Et bien, là, on se fait carrément avoir! Ce modèle est toujours disponible en magasin traditionnel et sur le site internet de la marque au prix de... 119 euros! Cherchez l'erreur! Nous avons demandé des explications en boutique outlet et auprès des responsables de la marque. Nous n'avons pas obtenu de réponses très claires...

Moralité : Avant de faire le déplacement et surtout avant d'acheter en outlet, vérifiez bien au préalable le tarif pratiqué dans le circuit de vente normal.