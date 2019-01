Le wabi sabi : être heureux avec peu et revenir à l'essentiel

Le wabi sabi, c’est vrai que ça ressemble au mot "wasabi", ce condiment vert qu’on mange avec les sushis. Le wabi sabi vient aussi du Japon mais ça n’a rien à voir avec une moutarde, c’est un art de vivre. Et ses principes et sa philosophie ont de plus en plus d’adeptes dans nos contrées (d’ailleurs de plus en plus de livres, magazines et vidéos sur le net y sont consacrés).

Voir la beauté dans les imperfections et revenir à l'essentiel

Le wabi sabi vous propose d’être heureux avec peu, de voir la beauté dans les imperfections et dans les traces du temps qui passe, et de revenir à l’essentiel. Bref on est loin très loin du bling bling, de la surconsommation, de l’accumulation et de cette course à la perfection standardisée.

Il n’y a apparemment pas de traduction mot pour mot de wabi sabi parce que ce sont plutôt des concepts. Cela dit "wabi" évoque la simplicité et l’harmonie avec la nature et "sabi" se réfère au temps qui passe. Donc les deux mis ensemble, c’est l’idée de vivre simplement, en se contentant de ce qu’on a, de ce qu’on est, et en accueillant avec humilité les signes du temps qui passe. Les bases du wabi sabi sont nées au 12e siècle au Japon mais c’est quelques siècles plus tard qu’un moine l’a vraiment théorisé. Un moine qui s’est opposé au grand luxe des cérémonies du thé de l’époque et qui a voulu revenir vers plus de simplicité. Du coup, à la place la belle vaisselle qu'on faisait venir de Chine pour le thé, il a préféré utiliser des ustensiles plus rustiques qui étaient alors délaissés.

Se contenter de ce qu'on a et apprécier ce qui nous semble imparfait

Appliquer le wabi sabi à ses biens matériels c’est :

Se contenter de ce qu’on a et apprécier ce qui nous semble imparfait. Vous avez une table en bois, patinée et pleine de marques? Pas grave ça la rend jolie! Vous avez des bols, des tasses en céramiques cassés et recoltés? Très bien, leurs fêlures leur donnent encore plus de charme! D’ailleurs il y a même un art, associé au wabi sabi qui s’appelle le kintsugi et qui consiste à mettre de la poudre d'or dans les failles d'un objet ébréché pour justement souligner les failles. Ca résume bien l’esprit wabi sabi : au lieu de masquer une imperfection on va la sublimer. Acheter moins mais mieux. Miser sur des objets qui vont durer et se bonifier avec le temps. Typiquement les matériaux bruts, naturels, peu transformés : le bois, l’argile, la pierre, le lin etc. A ttention, le wabi sabi c’est très tendance en déco depuis quelques années, mais ne perdons pas de vue l’esprit du concept à savoir : consommer peu. Donc l’idée n’est pas de balancer tous vos meubles et de vous racheter un intérieur plus wabi sabi. Au contraire, apprenez à apprécier ce que vous avez, même les objets un peu usés ou passés de mode. Certes ce n’est pas parfait mais ça raconte une histoire.

On s’est surtout focalisés sur le côté matériel du wabi sabi mais cette idée de revenir à l’essentiel peut aussi s’appliquer à soi et aux relations humaines. Par exemple les adeptes du wabi sabi diront : au lieu d’aller prendre des verres avec Pierre Paul ou Jacques dix fois sur ta semaine, prends plutôt le temps d’inviter chez toi une personne qui t’est vraiment chère et passe un vrai bon moment de qualité avec elle. D’ailleurs l’hospitalité est également une valeur importante de cet art de vivre.