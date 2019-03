Le Trash Tag Challenge : le défi qui fait du bien à l'environnement

Il existe un défi viral sur les réseaux sociaux, un défi en faveur de l’environnement : le Trash Tag Challenge. Oui, trash comme ordures en anglais. Et en effet ce défi consiste à s’attaquer aux ordures qui traînent dans la nature. Le principe est tout simple : vous photographiez un endroit jonché de déchets : sacs en plastique, papiers, canettes, bouteilles etc.

Vous mettez toutes ces ordures dans des sacs poubelles. Et une fois que tout est nettoyé, vous reprenez une photo en montrant si possible tous les sacs poubelles que vous avez remplis et vous postez les deux photos sur les réseaux sociaux en mode avant / après avec le hashtag #trashtagchallenge.

Un défi rapidement devenu viral

C’est une marque de matériel de camping qui a lancé le projet "trashtag" en 2015 pour inciter à ramasser les déchets. Mais ce mouvement a repris du poil de la bête début mars quand un Américain a partagé sur les réseaux sociaux une photo en incitant les internautes à faire pareil.

Ce qui est impressionnant, c’est que ce défi est rapidement devenu viral et s’est étendu au monde entier ou presque. Avec les réseaux sociaux, ça va vite. Ce n’est pas le premier défi à devenir aussi viral, loin de là, mais dans ce cas-ci l’enjeu est intéressant et c’est une bonne sensibilisation au respect de la nature et à la propreté publique.

Evidemment beaucoup de citoyens n’ont pas attendu le Trash Tag Challenge pour se mobiliser, seuls ou en groupe, et ramasser des déchets. D'ailleurs, le Grand Nettoyage de Printemps en Wallonie aura lieu les 29, 30 et 31 mars.