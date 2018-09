Le traducteur instantané va-t-il révolutionner vos vacances?

Fini la barrière des langues. Avec le traducteur instantané, vous pouvez parler à n’importe qui, de n’importe quoi. Vous parlez en français dans le micro et la traduction fuse en quelques secondes, via une jolie voix informatique. C'est la promesse de la publicité en tous cas.

L’appareil s'achète sur internet et les prix varient entre 187 euros et 75 euros. Au rayon traduction, vous avez le choix entre une centaine de langues. On a tenté l'expérience avec plusieurs locuteurs : chinois, japonais, anglais, arabe et néerlandais. Les résultats sont surprenants et à découvrir ici.