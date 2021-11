Le tout électrique, c'est possible ? Pas si sûr, en raison des délais de livraison des véhicules

Voitures électriques: quel délai? - On n'est pas des pigeons (147/183) - 12/11/2021 La Flandre veut interdire la vente d'autos essence et diesel à partir de 2029. D'où, une question: y a- t-il des voitures électriques en stock chez les concessionnaires, Tesla y compris? Luana a mené l'enquête et, comme le résume Benjamin, la pénurie n'est pas totale mais il n'y a pas non plus un stock" de malade".