Le test PCR obligatoire avant l'embarquement peut coûter plus cher que le billet d'avion !

Tests PCR plus chers que certains vols! - On n'est pas des pigeons (84/183) - 17/05/2021 Chez nous, en Belgique, un test PCR réalisé au départ de l'aéroport coûte 46 euros et est donc plus cher, parfois, que le billet d'avion. Nathalie Piérard, la porte-parole de Brussels Airport, confirme le fait et à la question de savoir pourquoi ce n'est pas l'aéroport qui prend le prix de ce test en charge, elle répond ceci: c'est le pays de destination qui exige ce test, le centre de tests à l'aéroport de Bruxelles est géré par un partenaire externe et les billets d'avion, eux, ne sont pas vendus par l'aéroport mais bien par les compagnies aériennes. Il n'y a pas non plus d'harmonisation européenne en la matière, souligne-t-'elle: dans certains autres pays, le test exigé pour le retour coûte encore plus cher !