Le succès du hockey en Belgique ne faiblit pas. Si on s'y mettait aussi ?

Le hockey: équipement - On n'est pas des pigeons (69/183) - 26/04/2021 Pour se lancer dans la pratique du hockey, un peu d'équipement s'impose: un terrain bien évidemment mais aussi des sticks et un protège-dents. Le tout présenté par Raphaël.

Le hockey a le vent en poupe depuis cinq ans. Son équipe nationale cartonne aussi par ailleurs. Alors, pour illustrer la pratique de ce sport, Raphaël a invité un gardien professionnel, Emilien, lequel se montre intraitable face aux balles de l'équipe Pigeons. Et pourtant, Audrey, Carlo et Benjamin s'y donnent à fond.

La pratique du hockey - On n'est pas des pigeons (69/183) - 26/04/2021 Le hockey a le vent en poupe depuis cinq ans. Son équipe nationale cartonne aussi par ailleurs. Alors, pour illustrer la pratique de ce sport, Raphaël a invité un gardien professionnel, Emilien, lequel se montre intraitable face aux balles de l'équipe Pigeons. Et pourtant, Audrey, Carlo et Benjamin s'y donnent à fond.

Chaque équipe est composée de 11 joueurs (10 sur le terrain et un gardien) et maximum 5 remplaçants.

Un match de hockey sur gazon dure 2 mi-temps de 35 minutes avec une pause de 5 minutes. C’est le règlement de la fédération internationale qui le dit. Mais certaines fédés autorisent dans leurs championnats, à modifier les périodes et le nombres de pauses. On pourrait donc avoir 4 sets de 15 minutes avec 3 pauses.

Quand vous jouez, vous devez piloter la balle avec la partie plate et intérieure du stick, vous ne pouvez pas toucher la balle avec votre corps. Si vous ne respectez pas ces deux règles de base, l’arbitre sifflera une faute. Seul le gardien peut toucher la balle avec sa crosse et son corps. Vous ne pouvez pas non plus faire barrage à un autre joueur.

Quand vous voulez marquer un but, vous devez impérativement le shooter dans le cercle de tir.

Si au bout du match les équipes sont à égalité, on va à la séance des shoot out "penalties", chaque équipe sélectionne 5 joueurs et c’est un face à face avec le gardien adverse.