Le souper-cabaret virtuel des amis du Grand Cactus

Quand artistes et restaurateurs s'unissent - On n'est pas des pigeons (65/183) - 19/04/2021 Le comédien Martin Charlier et ses amis du Grand Cactus se mobilisent pour aider les artistes et les restaurateurs. Ensemble, ils proposent aux communes wallonnes "Le cabaret des amis", un spectacle enregistré et visible chez un restaurateur. Le défi est lancé pour les mois d'avril et mai.