Le SOS lancé par les refuges: n'offrez pas d'animal de compagnie ce Noël !

L'appel à l'aide des refuges pour animaux - On n'est pas des pigeons (169/183) - 15/12/2021 C'est un appel à l'aide, un SOS qui est lancé par les refuges lesquels n'en peuvent plus. Ainsi, l' ASBL Sans Collier ne peut plus accepter ni chiens ni chats pour le moment. François Louis est allé sur le terrain pour se rendre compte de la gravité de la situation. Certains chiens ont été retrouvés au bord de la route, d'autres ont été déposés au refuge par des maîtres peu responsables. Des chiens et des chats achetés sur un coup de tête et puis abandonnés, il y en a beaucoup dans les refuges cette année. De nombreuses personnes se sont, en effet, tournées vers les animaux de compagnie pour tuer l'ennui du confinement. Mais, c'est un peu facile. Un chien, un chat cela demande du temps, de l'argent et aussi de l'espace. Réfléchissez donc bien avant de glisser un animal sous le sapin, c'est le message des refuges en cette fin d'année.