Le sommeil fragilisé durant cette période de coronavirus

Vous avez peut-être du mal à trouver le sommeil pendant cette période de confinement ?

Le confinement perturbe notre vie mais aussi notre sommeil.

La situation que nous vivons en ce moment peut générer du stress et de l’anxiété dans les familles. On est parfois plus inquiet en cette période très particulière et ça, les enfants le ressentent !

Ensuite, les enfants n’ont plus le même rythme du vie, ils ont moins de repères : école, activités parascolaires, devoirs, souper. Ce rythme est pourtant très important pour le sommeil. Pour les parents, il n’est pas facile non plus de s’occuper des enfants en permanence. En tant que parents, on lâche parfois du lest et les enfants passent plus de temps devant leurs écrans.

Le docteur Jean-Benoît Martinot, spécialiste du sommeil, nous explique : " Quand on est confiné, on n’a plus les effets d’entraînement du lever et du coucher qui sont liés à nos activités professionnelles, sociales, ou encore sportives. Ces absences de routines vont déstabiliser notre horloge biologique centrale et nos horloges périphériques qui y sont connectées. "

Par exemple, les horaires de nos différents repas peuvent être perturbés. Or, on sait que l’on a dans le tube digestif, des horloges cellulaires qui viennent informer notre horloge centrale que c’est le bon moment de relarguer de la mélatonine, histoire de donner du sommeil soutenu tout au long de la nuit. A partir du moment où il y a moins de repères, si on n’a pas ces donneurs de temps tels que les activités professionnelles, les horaires de repas, les moments de relation à l’autre, et bien ces horloges périphériques et centrales sont troublées. Les sécrétions d’hormones liées au sommeil en dépendent.