Le site qui vous aide à retrouver les objets volés

Un vol ordinaire, comme les autres. Même avec un cadenas, le vélo du fils de Mathieu a été volé.

Mathieu a plus d'un tour dans son sac. Il raconte: "Mais voilà, heureusement, on l'a retrouvé. Je l'ai inscrit sur le site internet onmavole.be. J'ai posté une annonce disant qu'on m'avait volé mon vélo. J'ai mis des photos et tout."

C'est un site assez récent. Il concerne tous les objets volés que ce soit une caravane, un appareil photo ou même une tondeuse.

Le principe : faire la publicité du vol pour retrouver son bien.

Après, j'ai partagé mon annonce du site sur ma page Facebook. Pour que tout le monde puisse le voir un peu plus.

Mais Mathieu a élargi les recherches. Mais, c'est via onmavole.be qu'on m'a recontacté parce qu'il y a un centre de discussion. et dans ce centre de discussion,une personne m'avait contacté pour me dire qu'il avait un vélo qui ressemblait au mien ", se réjouit-il.