Le secteur des taxis au plus mal

Aujourd’hui, très peu de taxis sillonnent encore la ville et s’ils le font, c’est parce que les courses acceptées font partie des activités essentielles : permettre aux agents SNCB par exemple de se rendre sur leur lieu de travail ou encore aider les personnes à mobilité réduite qui doivent aller à la pharmacie et faire leurs courses…

Il est colossal. Le secteur enregistre une perte de chiffre d’affaires de plus de 90% . Chez Autolux, société de taxis, on est même à 97% ... C’est terrible. Quand l’économie est en hibernation, les taxis le sont aussi.

Les sommes proposées sont-elles suffisantes pour tenir ?

On ne peut pas demander à de gens qui n’ont plus de chiffres d’affaires de continuer à payer.

Disons qu’elles sont bienvenues pour payer les frais fixes, ceux auxquels on ne peut pas échapper… Mais la situation est catastrophique. J’ignore la trésorerie des sociétés, combien de temps elles peuvent tenir… J’imagine que ce sera maximum deux mois. Après, ça va être difficile de faire face aux loyers, au matériel… Si la crise doit durer plus longtemps, il faudra trouver des solutions pour geler tout ça. A partir du moment où l’économie est en hibernation, ce serait logique.

Aujourd’hui, le temps est comme suspendu, on est face à l’inconnu, on ne sait pas où on va. Il faut donc cesser tous les frais, surtout si on veut retrouver un service en état de fonctionner après la crise, prêt à redémarrer.