Le secteur des mariages face au report de toutes les fêtes en 2022

Rien d'enviable à la situation des futurs mariés qui vivent un véritable enfer avant le jour J et celle des organisateurs d'événements qui doivent composer, car pris en tenailles entre les prestataires de service et les jeunes couples.

Selon le secteur des salles de mariages, il n'y aura pas de fêtes avant 2022. Les couples ne cessent de reporter la date de leur fête et certains ont même du mal à récupérer l'acompte versé. Pour les professionnels du secteur, la période est très difficile, leurs revenus sont en chute libre comme au Domaine de Béronsart à Gesves.

La galère du secteur des mariages - On n'est pas des pigeons (69/183) - 24/04/2021

D'un côté, Hélène Alvarez, propriétaire du Domaine de Béronsart à Gesves en Province de Namur, a perdu 92% de son chiffre d'affaires.

En 2020, elle a connu 47 mariages reportés et seulement deux mariages célébrés.

Elle n'a plus de revenus, et son domaine doit continuer à être entretenu comme si les activités recommençaient le lendemain.

De l'autre côté, Isabelle Ghosez est organisatrice de mariages à Woluwé-Saint-Pierre à la tête de Be Your Guest. Elle doit sans cesse composer entre les prestataires de service et les futurs mariés. Elle a enregistré 4 ou 5 reports en 2020.

Je suis le réceptacle des émotions négatives des clients et des fournisseurs.

La trésorerie d'Isabelle Ghosez arrive au bout. Et quand l'activité reprendra, elle sait déjà qu'il faudra injecter de l'argent avant d'être payée par les clients.