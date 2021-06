Le savoir-faire italien, un subtil mélange entre artisanat et l’industrie

Italie: mode et design - On n'est pas des pigeons (97/183) - 03/06/2021 Mode et design vont de pair avec l'Italie. Depuis plus de 30 ans, Christophe Dubois est tailleur et il travaille notamment avec des marques italiennes pour la confection de ses costumes. Pour lui, l'Italie, c'est le sens du beau et du détail qui se transmet de génération en génération dans les familles d'artisans. Alessandro Dati, lui, vend du mobilier et des luminaires fabriqués en Italie. Pour lui, c'est la fantaisie et la créativité qui caractérisent le design italien. Commissaire d'exposition, Giovanna Massoni, de son côté, met en évidence le côté très intuitif et très créatif de l'héritage italien. L'industrie, en Italie, travaille avec les créatifs: c'est le fameux Made in Italy.