Le sac isotherme : la solution pour conserver les tartines des enfants à l'école?

Au rayon des fournitures scolaires, entre les cartables et les boites à tartines, on trouve désormais un sac spécialement conçu pour le goûter. Sa particularité : il est isotherme et devrait permettre de conserver les tartines des écoliers au frais. Les prix varient entre 7,50 euros et 20 euros pour un modèle fourni avec le glaçon à placer au congélateur. Ces sacs isothermes sont-ils pratiques et efficaces? Nous allons demander à Concetta et à son fils Timéo d'en tester un pour nous.

Pour Concetta, c'est une très bonne idée pour tout ce qui est hygiène : " Si ça reste frais pour les enfants, c'est bien pour les enfants. Donc au moment de passer au dîner, c'est toujours aussi frais par rapport au matin où on l'a préparé. Maintenant, reste à voir si ce n'est pas trop encombrant... ".

Test sur les tartines

Direction l'école... Les deux sacs vont patienter toute la matinée, pendant que Timéo s'amuse avec ses camarades. Douze heures, c'est l'heure du déjeuner. Timéo déballe ses tartines. Avec une préférences pour celles conservées dans le sac isotherme. Les tartines du sac réfrigérant semblent donc avoir gardé leur fraîcheur, mais sont-elles effectivement plus froides? Nous décidons de renouveler le test...

Les tartines que nous venons de préparer affichent une température de 22 degrés... Nous remplissons donc le sac sans oublier le glaçon... Deux heures plus tard, nous reprenons la température des tartines : pour la première, presque 4 degrés d'écart. Mais pour la tartine posée au-dessus du glaçon, la différence est claire : avec un écart de 9 degrés!

C'est préférable de conserver les tartines dans un sac isotherme qu'à température ambiante

Nous patientons deux heures supplémentaires, pour arriver à l'heure du déjeuner... Le résultat est identique, malgré la température ambiante de 24 degrés. Notre test confirme l'impression de Timéo! A défaut de frigo, le sac est une solution intéressante.

" La meilleure des choses c'est effectivement de conserver la boîte à tartines dans le frigo à l'école. Faute de frigo, c'et certainement préférable d'utiliser un sac réfrigéré plutôt que de conserver les tartines à température ambiante ". explique Thomas Plotieau, responsable en microbiologie au laboratoire Hainaut Vigilance Sanitaire.

Du coup, Concetta est prête à troquer le sac de Timéo contre un sac isotherme.