Le riz, roi des féculents en magasin

Le succès du riz - On n'est pas des pigeons (96/183) - 02/06/2021 Le riz, dans toute sa diversité, connaît de plus en plus de succès en magasin. Mais certains riz attirent plus que d'autres. Ainsi, le consommateur attache beaucoup d'importance au temps de cuisson: le riz précuit demande dix minutes alors que certains autres en demandent 40. Le client aime aussi le riz basmati lié au succès de la cuisine asiatique. Au rayon Bio, le riz a aussi son intérêt, c'est un riz sans pesticide mais il peut coûter beaucoup plus cher. Il faut aussi savoir, côté diététique, que les riz complets et semi-complets sont plus intéressants car ils contiennent plus de fibres essentielles à notre bonne santé. Idéalement, le riz doit être accompagné de légumes et d'une petite source de protéines. Point de vue diététique toujours, il est conseillé de ne pas trop cuire le riz, question de le digérer moins vite et de ne pas avoir faim trop tôt.