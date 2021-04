Le rêve des grandes marques se réalise au Musée Instagram à Bruxelles

Au centre de Bruxelles se trouve le plus grand musée d'Europe consacré à Instagram et Tik Tok, Smile Safari . Ici, dans des cadres vides délirants, vous prenez des photos de vous qui, une fois publiées, seront likées à coup sûr par tous vos followers. L'entrée coûte 20 euros. A ce prix, n'y a-t-il que vous qui en tirez profit ? Décodage.

Quoi de plus cool que de publier sur Instagram, Snap, Facebook des photos de vous vous faisant manger la main par un dinosaure, surfant sur une pizza, posant sur un socle de statue, ou arrosé par une pluie de billets de banque ! A coup sûr, d'office, vos photos seront likées, partagées par tous vos followers . Et ça fait un bien fou d'être le centre de toutes les attentions.

Au musée, cependant, parmi les cadres exposés, il y en a certains où des logos rappellent discrètement l'environnement de certaines grandes marques. Comme Lidl ou encore le grand M jaune de McDonald. Or si on sait qu'Instagram atteint 4,2 millions d'abonnés et Tik Tok en compte 3 millions, on peut donc se demander si ces marques ne tireraient pas profit de cette expo ? Et que les visiteurs en se prenant en photos seraient les femmes et hommes sandwichs nouvelle génération ?