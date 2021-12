Le retour du vinyle : mode passagère ou tendance de fond ?

C’est une information qui revient régulièrement, le marché du vinyle aurait explosé. Mais à l’heure du streaming et du tout numérique, on pourrait légitiment rester perplexe devant ce constat… Alors, mythe ou réalité, le retour du disque

Pour répondre à la question, nous avons interrogé le plus médiatique des disquaires bruxellois, Jean-Claude Doppée, responsable du rayon musique de la Fnac City2. "Pour moi, le vinyle n’a jamais disparu. J’ai toujours eu un cercle d’amis qui collectionnaient les vinyles. Et certains groupes de musique, dans un style plutôt alternatif, refusaient de sortir leur musique en CD. Il y a même un groupe américain, The Mumies, dont le 33 tours s’appelait Fuck C.d.'s ! Ça veut tout dire !"

Avec l’essor du streaming, on le pensait condamné , comme le CD. Désormais, tous les artistes exigent une version vinyle de leur album. "Avant, pour un album, si je commandais 250 CD, je prenais 15 vinyles. Aujourd’hui, je prends 150 CD d’Adèle pour commencer, et 150 vinyles !" s’étonne Jean-Claude Doppée. A la Fnac, le vinyle représente 30% des ventes de musique actuellement. C’était 19% en 2019, 27% l’an dernier.

Grandes enseignes ou disquaires indépendants posent le même constat. A Namur, le Lido est une institution. La boutique traverse les décennies, et les bouleversements de l’industrie musicale. Sa propriétaire, Isabelle Morini, a observé une accélération du phénomène avec la crise sanitaire. "Avec le confinement, les gens ont pris le temps de se poser. Un vinyle, ça s’écoute différemment. Il y a le petit rituel qui précède, il faut le poser sur la platine. Ensuite on s’assoit et on l’écoute."

Avec Spotify, il a accès à tout très facilement. Mais avec un vinyle, il aura l’objet, même pour décorer.

Dans la boutique, un jeune couple fouille dans les bacs. " Beaucoup de jeunes reviennent alors que je ne les voyais plus acheter de CD. Les Doors, Nirvana, AC/DC, Led Zeppelin, Queen,… Ils redécouvrent la musique de leurs parents à travers les vinyles." Se réjouit la disquaire namuroise.

Des parents entrent dans le magasin, à la recherche d’un vinyle pour les 17 ans de leur fils. "Avec Spotify, il a accès à tout très facilement. Mais avec un vinyle, il aura l’objet, même pour décorer. Et puis nous avons de quoi l’écouter à la maison." La famille s’est rééquipée, et apprécie. "On prend du plaisir à retourner le disque pour écouter la suite. Il y a l’objet, l’ambiance, et puis sans doute un peu de nostalgie".

Selon une étude de l’IFPI (la Fédération internationale de l’industrie phonographique) de 2021, "58% des acheteurs de vinyles sont âgés de 25 à 44 ans en moyenne". Les pochettes s’exposent, les disques s’écoutent, réellement. Le son est apprécié, à nouveau.

Et même si les jeunes consomment massivement la musique en streaming, ils choisissent aussi d’acheter, avec parcimonie, les nouveautés de leurs artistes préférés, ceux qu’ils ont vraiment envie de soutenir. La qualité à la quantité.