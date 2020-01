Le retour du train de nuit en Belgique : Pile à l'heure de l'écologie

Cela n’était plus arrivé depuis 2003, un « train couchettes » est arrivé en gare de Bruxelles-Midi ce matin. Un premier voyage de nuit entre Vienne et Bruxelles et une entrée en gare qui a créé l’évènement…

Cette liaison " Nightjet " sera opérée deux fois par semaine au départ de Bruxelles (les lundis et jeudis) et au départ de Vienne et Innsbruck en Autriche (les dimanches et les mercredis).

La compagnie ferroviaire autrichienne OBB annonce des " prix plancher " à 29,90 € le trajet aller pour une place assise mais les tarifs varient en fonction des trains : par exemple pour lundi prochain, le 27 janvier, on trouve des places à partir de 79,90€ (place assise et couchette) mais pour une place-lit, il faut compter 229€…

Sandrine, une voyageuse arrivée ce matin à Bruxelles après plus de 14 heures de trajet, était ravie de l’expérience : " Les trains de nuit, c’est ce qu’il y a de plus confortable… C’est pratique pour des trajets de 10-12 heures, j’ai dormi parfaitement et cela me fait économiser une nuit d’hôtel ".

Mais l’argument massue en faveur de ces voyages en train de nuit reste évidemment des émissions de CO2 dix fois plus faibles que pour un voyage identique en avion.