La pêche peut reprendre mais avec certaines restrictions

Le retour de la pêche ! - © Tomasz Zajda / EyeEm - Getty Images/EyeEm

Idéalement le pêcheur doit pratiquer seul son activité, il est toutefois autorisé de pêcher à deux, uniquement si ces deux personnes vivent sous le même toit.

Il faut également garantir une distance suffisante entre les différents pêcheurs. Il est demandé de respecter une distance de 5 mètres entre chaque pêcheur. La pêche en barque doit donc se pratiquer seul sauf si les deux pêcheurs habitent sous le même toit.

La pratique de la pêche implique aussi un déplacement afin de rejoindre son parcours de pêche. Il est donc demandé de justifier son déplacement à l'aide de son permis et d'un document permettant de localiser l'endroit exact de la pratique de la pêche pour tous les autres cours d'eau ou plans d'eau. Le pêcheur et, cela va de soi, devra être en possession de son matériel de pêche. Le déplacement aller-retour devra s'effectuer seul et de manière la plus directe possible, sans effectuer de détour.

Il ne s'agit pas de pêcher tout ce qu'on veut comme on le veut !

L'ouverture du carnassier est toujours au début du mois de juin. On peut pêcher la truite, la carpe sur la Meuse, le poisson blanc est aussi ouvert en Meuse. On peut aussi capturer des silures, un poisson classé en catégorie nuisible, il n'y a donc pas de restriction de pêche pour cette espèce. Dans tous les petits cours d'eau, eau vive, on peut pêcher le truite avec toutes les techniques, comme au mois de mars ni plus ni moins.