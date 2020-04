Le ravintsara, l'huile essentielle qui lutte contre le coronavirus ?

Au rayon huiles essentielles, ça s’agite beaucoup en ce moment. Surtout du côté de la lettre R, le ravintsara étant de plus en plus difficile à trouver. Voici les raisons de son succès.

Le ravintsara a des propriétés incroyables pour lutter contre les virus.

Pedro est père de trois enfants. Lui qui d’habitude est peu attiré par l’aromathérapie et les huiles essentielles, il a voulu faire son stock dans les premiers jours du confinement. "Quand j’ai découvert que le ravintsara avait des propriétés incroyables pour lutter contre les virus, j’ai voulu vite en acheter mais malheureusement, il n’y en avait déjà plus. C’est fou. Je ne savais pas que ça pouvait partir aussi vite que des petits pains".

Le tea tree et l’origan sont deux antiviraux très efficaces.

Pour se rendre compte du phénomène, nous avons contacté plusieurs pharmacies, dans des régions différentes, histoire de mieux voir son ampleur. Morceaux choisis : "Nous avons été dévalisés", s’exclame une pharmacienne namuroise.

A Mons, "c’est incroyable, nous observons un gros pic dans les ventes du ravintsara ces derniers jours".

Idem à Bruxelles où un pharmacien ajoute que "le tea tree et l’origan sont aussi très demandés ".

Dans le Brabant wallon, une parapharmacie précise : "On s’arrache tous les antiviraux, surtout le ravintsara. C’est problématique car on en reçoit au compte-gouttes… Cinq à six flacons par semaine. Les laboratoires ont du mal à suivre la cadence. Et nous aussi. A peine arrivés, ils sont vendus".