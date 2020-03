Le ras-le-bol des parents face au travail exigé par certaines écoles : "Stop ! Nous ne parvenons pas à suivre !"

Sur les réseaux sociaux, les témoignages d’indignation se multiplient. "J’ai déjà imprimé 241 feuilles d’exercices pour Zoé. A ce rythme-là, c’est pas le papier toilette qui va s’arracher dans les supermarchés mais le papier tout court !" "Brahim est en 3e primaire et il doit bosser quatre heures par jour. Ça crée beaucoup de stress et de tensions." "Si les piscines étaient fermées vous n’envisageriez pas l’urgence d’apprendre à nager avec des exercices de natation en ligne."

Faire quinze pages d’exercices en mathématiques, résumer un texte de vingt pages sur la préhistoire en néerlandais, suivre une leçon de latin par PowerPoint et composer un morceau de musique avec un gobelet en plastique. Voilà une partie du programme aujourd’hui pour Vittorio, élève en 2e secondaire. Pour sa maman Valérie, qui est pourtant institutrice, "c’est du délire". "Malgré mon aide, il y passe quand même toutes ses journées. Ce n’est pas tenable !"

"Quand j’ai vu le premier mail de l’institutrice avec la liste de travail demandé, j’ai d’abord cru que c’était une blague", ironise Theo. "Mon fils est en première primaire, pas en dernière année à l’unif' !". D’autant qu’à côté du suivi scolaire, cet employé administratif doit aussi télétravailler. Et il ne peut pas compter sur l’aide de son épouse mobilisée sur le front de la crise sanitaire.

Télétravail et enseignement à distance, une équation impossible. Même pour les pros de l’organisation. A moins d’avoir quatre bras et deux cerveaux. "Sans oublier qu’il faut aussi gérer les repas, le ménage, les courses et des enfants débordants d’énergie", précise encore Theo.

Autre souci rencontré par de nombreuses familles : le manque d’équipement informatique. "On fait comment quand on n’a qu’un seul ordinateur portable, qu’on doit l’utiliser pour travailler et que l’enfant en a besoin pour faire ses exercices ?", s’interroge Kevin. Sans oublier que certaines familles n’ont pas de connexion internet.

Au-delà du temps et du matériel qu’elle nécessite, l’école à domicile pose aussi d’autres questions. Même s’il peut enseigner quantité d’apprentissages à sa progéniture, un parent n’est pas un enseignant. Il n’a ni la formation, ni les outils, ni le cadre, ni la légitimité.

Ce sont les enfants qui en ont le moins besoin qui travaillent le plus

"Certaines écoles sont dans une course au travail", s’insurge Joëlle Lacroix, secrétaire générale de la FAPEO, Fédération des associations de parents de l’enseignement officiel. Conséquence : les inégalités sociales se creusent encore plus. Pour atteindre les objectifs fixés par l’école, les parents qui ont les moyens financiers paient des profs particuliers à distance. "Le pire, c’est que ce sont les enfants qui en ont le moins besoin qui travaillent le plus", s’inquiète la secrétaire générale de la FAPEO.