Le Ranger packing pour la valise: de petits rouleaux serrés de vêtements pour un gain de place et de temps !

Female soldier carrying large military backpack as she leaves for deployment. © Getty Images

Vous voulez vous initier au Ranger Packing ? Cette technique de militaire américain qui consiste à rouler ses vêtements pour optimiser la place et les retrouver rapidement dans leur sac à dos à l'origine. Et si vous vous en inspiriez pour votre valise quand vous partez en voyage ?

La méthode

Pour le tee-shirt: Retrousser la partie ouverte en rabat Rabattre les pans selon un axe de symétrie qui est le centre du tee-shirt Plier un peu plus loin que cet axe, en prenant soin de suivre les coutures du tee-shirt Tourner le vêtement Rouler le plus serré possible Le rabat du début va servir de petite poche: pincer le rouleau en mettant les doigts dans la poche, rabattre le rabat sur le tee-shirt Pour le pantalon: Retrousser la partie ouverte Rabattre les pans pour les faire passer par le centre, ce qui définit la largeur du rouleau Tourner le vêtement Rouler serré Pincer le rouleau Retourner la petite poche formée au début Vous l'aurez compris, le Ranger packing n'est pas conçu pour les chemises en coton et en soie des hommes d'affaires !

Le super Ranger packing

Si on veut simplement changer de slip, de chaussettes et de tee-shirt chaque jour, on peut les rouler ensemble. Mettre le tee-shirt à plat Déposer le slip sur le tee-shirt, dans le sens de la longueur, le plus plat possible Rabattre les pans du tee-shirt selon la méthode Ranger packing Poser les chaussettes dissociées sur le haut du tee-shirt, chaque extrémité ouverte d'une chaussette vers un côté extérieur du rouleau Tourner le tout, rouler en partant des chaussettes Une fois au bout, l'extrémité des chaussettes va servir pour sécuriser le rouleau Ranger le rouleau avec les autres dans un packing cube, compartiment pour organiser un sac

La méthode de Marie Kondo: vêtements positionnés à la verticale

Pour les voyageurs qui ne trient pas leurs vêtements, une technique consiste à ranger chaque vêtement plié à la verticale, comme des dossiers, en les serrant les uns contre les autres. Pratique, car on identifie rapidement le tee-shirt ou le pantalon qu'on souhaite enfiler. Et aussi car on les range rapidement dans la garde-robe de la chambre d'hôtel... à la verticale.

Superposer les chemises et les pantalons

Pour les femmes et hommes d'affaires qui veulent optimiser la place dans leur valise, l'astuce consiste à empiler tous les chemisiers et chemises en les posant à plat, sans les plier, avec les manches écartées. Les jupes et pantalons (avec les jambes qui dépassent ) viennent se positionner au-dessus. Replier tout ce qui dépasse les uns sur les autres. Puis, placer la pile dans la valise avec précaution.

Répartir le poids

Nos collègues de la Quotidienne, émission conso de France 5, conseillent de mettre les choses lourdes côté fermeture. Elles se retrouvent alors en bas de la valise quand elle est debout. Plusieurs trousses de toilette (une pour les médicaments, une autre pour les cosmétiques ou encore les produits solaires) permettent de répartir le poids dans la valise. Les objets de valeur sont coincés à l'intérieur ou entre les vêtements roulés pour les protéger.

Et bien d'autres astuces

Mettre du cellophane autour des bouchons des produits liquides pour éviter de tacher les vêtements

Mettre de petits formats (dentifrice, brosse à dent pliable, petit flacon de parfum, gel antibactérien) dans une trousse de secours à garder sur soi au cas où la valise s'égare

Les vêtements roulés = vêtements tout autant froissés, mais gain de place

Organiser les rouleaux de vêtements par type de vêtements (pantalons, tops, sous-vêtements) dans des pochettes

Utiliser tous les espaces disponibles pour y mettre de petites choses: sac à main mini, bottines, chaussures

Séparer les chaussures des vêtements en les mettant dans des pochettes (pour ainsi éviter les mauvaises odeurs et aussi par hygiène)

Emmener un totebag pour y mettre les vêtements sales et éviter les mauvaises odeurs dans la valise au retour

Des sachets de thé ou une petite bougie parfumée plate dans les pochettes et chaussures si on a envie de parfumer la valise

Porter les vêtements lourds (manteau, veste) sur soi pour éviter un surpoids quand on part en avion

