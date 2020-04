Le prix du poisson en baisse à cause du confinement

Avec le confinement, il y a moins de bateaux qui sortent, donc moins de poissons pêchés. On pourrait logiquement s'attendre à une hausse des prix et à des ruptures de stock sur certaines espèces, mais ce n'est pas tout à fait le cas.

A Rungis , sur le plus grand marché de produit frais au monde , bon nombre de commerces ont fermé leurs volets pendant cette crise sanitaire . Mais on continue pourtant à trouver la quasi totalité des variétés de poissons. La faiblesse de l'approvisionnement est en fait compensée par la baisse de la demande. La plupart des restaurants européens ont du arrêter leur activité et les marchés ont été annulés. Pour trouver des produits de la mer, il ne reste que les poissonneries et les grandes surfaces . Ces dernières représentent près de 90% de la vente de poisson aux particuliers.

- 21% sur le saumon

Chez Grandes Marées, grossiste en poissons, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. En toute transparence, on accepte de nous donner les prix d'achat avant le confinement et ceux pratiqués ce 8 avril (les prix fluctuent tous les jours). On précise qu'il s'agit du prix au kilo du poisson entier, acheté par ce fournisseur. Il le revendra aux poissonneries avec une marge de 10 à 15%. Le prix final payé par le consommateur peut être bien plus élevé en fonction du travail à effectuer sur chaque poisson et de la marge bénéficiaire. Mais cela donne une idée de la variation des prix.

Ainsi, le saumon est passé de 6,9 à 5,45 euro du kg. La sole de 21 à 12,8. Le dos de cabillaud de 14,8 à 12,8. Le turbotin de 20 à 14 et le merlan de 2 à 1,30.

Seules quelques espèces de mer du Nord, fraîches du jour, ont vu leur prix augmenter car les pêcheurs se limitent à des petites sorties et des faibles quantités. Car dans l'ensemble, la fermeture des restaurants a eu un impact sur les prix.