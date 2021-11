Le prix des cours d’auto-école en hausse dès janvier 2022 ?

Juste avant de passer son permis professionnel poids lourds, Raphaël remplit le réservoir: 200 litres de diesel pour un total de 353,83 euros! C'est énorme, dit-il à Françoise Walravens. En quatre ans, la part du carburant a augmenté de 40% dans les coûts de l'auto-école Pro-Permis. Du coup, les cours de conduite vont augmenter en janvier pour le permis camion et pour le permis auto. Cette hausse variera selon les écoles mais elle sera bien réelle.

Auto-écoles plus chères? - On n'est pas des pigeons (145/183) - 09/11/2021

Auto-écoles plus chères? - On n'est pas des pigeons (145/183) - 09/11/2021 Juste avant de passer son permis professionnel poids lourds, Raphaël remplit le réservoir: 200 litres de diesel pour un total de 353,83 euros! C'est énorme, dit-il à Françoise Walravens. En quatre ans, la part du carburant a augmenté de 40% dans les coûts de l'auto-école Pro-Permis. Du coup, les cours de conduite vont augmenter en janvier pour le permis camion et pour le permis auto. Cette hausse variera selon les écoles mais elle sera bien réelle.

Plus

Les prix des carburants ne cessent d’augmenter. Et beaucoup de métiers sont impactés par ces hausses. Parmi ceux-ci, les auto-écoles qui n’y échappent pas: leurs coûts explosent. Les cours devraient donc coûter plus cher en janvier 2022.

Le budget carburant en hausse de 40% en quatre ans

"Les jeunes candidats ont peu d’expérience. Ils consomment beaucoup plus qu’un conducteur expérimenté, surtout en agglomération" , explique Hugues Cherpion, directeur de l’école de conduite Pro-Permis à Wavre. : "Pour une voiture essence, comptez du 8 litres/100 kms et pour un semi-remorque diesel, on est à du 60 litres/100 kms. Pour un réservoir d’un poids lourd de 450 litres, avec le prix actuel du diesel soit 1,768 €/l, cela revient à 795,6 euros ! " Dans cette auto-école, pour 20 voitures et 7 poids lourds, le budget carburant est passé de 7 000 euros à 10 000 euros par mois. En 4 ans, cela fait une hausse de 40% !

4 images Hugues Cherpion, Président de Federdrive Wallonie Bruxelles et Directeur auto-école Pro-permis Wavre © fws

Tout augmente, les cours de conduite suivent la tendance

4 images Les prix des carburants : plus de 34% en 1 an ! © fws

Nos cours sont complets jusqu’à fin décembre et nous ne changerons pas nos prix d’ici là. Mais en janvier, nous les augmenterons de 4,5%, soit l’inflation actuelle. "Les prix des carburants augmentent, mais aussi le prix de l’énergie, les salaires, … Tout cela a un impact sur les coûts de nos établissements, et cela va se répercuter sur les prix des cours ", souligne Hugues Cherpion. Nos cours sont complets jusqu’à fin décembre et nous ne changerons pas nos prix d’ici là. Mais en janvier, nous les augmenterons de 4,5%, soit l’inflation actuelle." En conséquence, les cours de conduite auto passeront de 62,5€ à 65€ pour une heure. Et pour les poids lourds, ce sera de 100 à 105 euros de l’heure.

Chaque auto-école sera libre de pratiquer ses prix et d’augmenter ou non ses tarifs

Hugues Cherpion est aussi président de Federdrive (la Fédération des écoles de conduite et centres de formation agréés de Wallonie et à Bruxelles). Chaque école de conduite doit faire ses propres calculs. Il parle au nom de son association: "En tant que Fédération, nous n’allons pas donner d’injonctions pour augmenter les prix de telle ou telle manière. Chaque école de conduite doit faire ses propres calculs."

Les auto-écoles wallonnes sont moins chères qu’en Flandre

4 images Stéphane Raty n’a encore rien décidé © raty

En Flandre, les prix des cours de conduite sont beaucoup plus élevés: par exemple, chez nous, un cours coûte 56 €/heure chez eux, c’est 68€/70€/heure ! Stéphane Raty qui gère trois auto-écoles dans la région de Ciney, Dinant, Marche-en -Famenne n’a pas encore pris de décision : " Les prix des carburants flambent et du coup, nos marges bénéficiaires sont courtes. Nous augmentons rarement nos tarifs, mais là, c’est certain qu’en janvier, nous devrons y penser. En Flandre, les prix des cours de conduite sont beaucoup plus élevés: par exemple, chez nous, un cours coûte 56 €/heure. Chez eux, c’est 68€/70€/heure !" "Cette différence de prix des cours est liée au coût des bâtiments et terrains de manœuvres qui sont plus élevés en ville, en Flandre, et aussi en Brabant wallon", précise Hugues Cherpion.

Moins de taxes et accises ?

Comment ne pas répercuter cette hausse des carburants sur les futurs conducteurs ? Ce serait bien d’avoir une déductibilité complète des 21% de TVA. Nous aimerions aussi avoir une rétrocession des droits d’accises. D'après Hugues Cherpion, une piste serait un geste de la part du gouvernement qui, en actionnant le cliquet inversé, apporterait un soulagement pour tous les conducteurs. C'est une ristourne provisoire des accises, lorsque le prix du carburant dépasse un certain seuil. Et il pointe: "Nous ne pouvons déduire que 10,5% de la TVA, contrairement aux taxis et limousines. Ce serait bien d’avoir une déductibilité complète des 21% de TVA. Nous aimerions aussi avoir une rétrocession des droits d’accises."

Vers une diminution des accises ?

4 images Les prix des carburants explosent, les prix des cours vont augmenter © fws

Les taxes et accises pèsent lourdement dans le budget : comptez 60% du montant total dans un litre d’essence et 55% pour un litre de diesel. Le cliquet inversé était à l’ordre du jour du Conseil des ministres du 29 octobre dernier. Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), avait plaidé la veille à la Chambre en faveur de la réintroduction temporaire du "cliquet inversé". Nous avons contacté son cabinet, celui-ci nous a répondu : "L’ administration met la touche finale à sa préparation". Cette proposition sera soumise ensuite au gouvernement. Il semblerait donc que cela aille en ce sens. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Retrouvez "On n’est pas des pigeons" du lundi au vendredi à 18h30 sur la Une et en replay sur Auvio. Pour plus de contenus inédits, rendez-vous sur notre page Facebook.