Le prix de la bière est en hausse de 4,4% en grandes surfaces

Prix de la bière en hausse - On n'est pas des pigeons (76/183) - 05/05/2021 Au supermarché, le prix de la bière a augmenté de 4,4% en cette période de crise sanitaire. Les clients ne s'en rendent pas vraiment compte mais c'est pourtant une réalité. Selon Krishan Maudgal, le directeur de la Fédération des Brasseurs belges, c'est une question de matières premières: carton, aluminium, les prix ont augmenté. Et, c'est pareil pour la main d'oeuvre et les transports. Il s'ajoute à cela un problème également de distribution: avec la fermeture de l'HoReCa, la distribution des bières a chuté. Mais, une éclaircie se profile, heureusement, avec la réouverture possible des terrasses ce huit mai.