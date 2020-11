Le port du masque chez l'enfant : pour ou contre ?

C’est le grand débat de cette rentrée des classes : faire porter le masque ou non aux enfants des écoles primaires ? Ils seraient moins contagieux. Ils représenteraient un risque de transmission donc plus faible selon diverses études.

Un NON catégorique ?

Selon ces principes, la recommandation du groupe d’experts qui se penche sur les mesures à prendre est la suivante : "Le RAG (Risk Assessment Group) ne recommande PAS l’utilisation du masque pour les enfants de l’école primaire." Cette recommandation pourrait être prise pour un "NON" catégorique au port du masque. Certains crient même " Attention danger " de faire porter le masque aux enfants.

Les enfants peuvent comprendre que dans certaines situations, c’est important qu’ils puissent porter le masque.

Les avis des professionnels de la santé que nous avons consultés sont plus nuancés. Alain Malchair est pédopsychiatre et responsable du service de pédopsychiatrie au CHU de Liège. Il regrette le débat actuel : "Le débat pour le moment, il se polarise. C’est oui, non ! Ce n’est pas oui, non ! Les enfants peuvent tout à fait comprendre que dans certaines situations, c’est important qu’ils puissent porter le masque. Ils peuvent le comprendre et l’accepter, même s’ils ne le font pas super bien."