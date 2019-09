Le port d'Anvers a toujours la banane

Chaque semaine des milliers de tonnes de bananes transitent par le port d’Anvers en provenance essentiellement d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Après leur voyage en bateau d’environ un mois, les fruits sont déchargés dans un des terminaux du port. Parmi ceux-ci, la société "Belgian New Fruit Wharf" domine le marché : 23.000 tonnes de bananes y arrivent chaque semaine.

A partir du port d’Anvers, les bananes sont prises en charge en camion pour rejoindre des mûrisseries. En effet, pendant leur voyage au départ des plantations, les bananes sont restées toutes vertes. Elles vont alors être stockées dans des grandes salles de mûrissement avec contrôle de température et adjonction de gaz... Un travail qui s’effectue notamment dans les installations de l’entreprise Vandamme à Ternat. Christophe Vandenbroeck, son directeur détaille le processus : "Au début du process, il y a un gaz qui est mélangé à l’air ambiant de la salle, un mélange d’éthylène et d’azéthyl, qui est un gaz tout à fait naturel parce que c’est un gaz produit par les fruits en général et la banane en particulier… L’effet de ce gaz est d’homogénéiser la couleur des bananes pour que le client ait la même coloration pour chaque main de bananes qui se trouve dans le carton ".

La banane, reine de la conso

La banane fait aujourd'hui partie des fruits les plus consommés en Belgique et elle s'impose aussi toujours un peu plus comme produit phare du commerce équitable, comme le confirme Charles Snoeck, porte-parole de Fairtrade: " On consomme 90 000 tonnes de bananes sur le marché belge par an, pour Fairtrade, l’année passée, la part de marché était 16 000 tonnes. Donc on compte qu’environ une banane sur cinq consommée aujourd’hui en Belgique est une banane certifiée équitable".