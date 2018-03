Le pole dance: un sport loin des clichés qui lui sont attribués

Le pole dance, nombreux sont ceux qui l'ont essayé avec plus ou moins de succès... Laurane, elle, la maîtrise cette discipline. Elle en connait tout d'abord les règles de sécurité: "La grande priorité, ce sera vraiment le niveau de la barre, qu'elle soit droite. Tout simplement pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire que si à un moment la barre n'est pas bien fixée, c'est la sécurité de l'élève qui entre en jeu", déclare cette professeure de pole dance.

La tenue légère est tout aussi importante: "On se retrouve souvent en petite tenue... Ce n'est pas du tout pour le m'as-tu vu? C'est plutôt pour le côté "sécurité". Si on fait de la pole en vêtements, en legging ou autre, on n'accroche pas à la barre et donc à ce moment-là c'est encore une question de sécurité derrière", précise à nouveau Laurane.

Le pole dance, des origines dans le monde du spectacle

Huit jeunes femmes participent ce jour-là au cours de Laurane. Aucune n'envisage de faire de cette pratique des shows sexy. Les raisons qui les ont amenées au pole dance sont tout autre. "C'était un peu méconnu, voire controversé. Donc je me suis dit, par curiosité, que j'allais tester. C'est 'controversé' pour le côté un peu plus dénudé du sport, le côté 'barre' est parfois incompris car il est associé à d'autres pratiques... Et c'est chouette de casser le mythe, de montrer que c'est un réel sport, qui demande énormément de force", soutient Coline, pratiquante de pole dance.

Le pole dance, on le sait, trouve ses origines dans le monde du spectacle. Mais peut-il être érigé en discipline sportive? Pour ses adeptes, sans aucun doute. "Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la force dans le fait qu'on doit mettre pour se tirer vers le haut. C'est vraiment un sport rempli de grâce, de force, de souplesse...", nous dit Isore, pratiquante de pole dance.

Laurie, une autre pratiquante, complète : "C'est de la force, de l'énergie et du cardio! "Ce que je trouve intéressant dans ce sport c'est l'originalité, le fait que ça travaille le corps de manière complète, que ça le sculpte de manière complète. C'est un peu allier force et grâce. Finalement, c'est intéressant de voir ces deux choses se compléter. C'est surprenant!", déclare à nouveau Coline.

Une discipline qui agit sur le mental

Le pole dance n'aurait pas qu'un intérêt physique. Il agirait aussi fortement sur le mental. Selon Laurie, "ça permet que l'on se sente plus féminine, et d'avoir plus confiance en soi". A côté du développement psychologique et physique, le pole dance dispose d'un ultime atout. C'est aussi une forme d'expression artistique.