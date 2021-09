Le poisson est-il vraiment beaucoup plus cher que la viande ?

Poisson ou viande: on compare les prix - On n'est pas des pigeons (120/183) - 28/09/2021 En cette Semaine de la Pêche durable, Jacques Graye se penche sur le prix du poisson qu'il compare à celui de la viande. En général, le poisson est plus cher: pour une personne, une semaine de viande coûte 22.86 euros tandis qu'une semaine de poisson? toujours pour une personne, coûte, elle, 40.24 euros. Mais, tout cela dépend des sortes de viande et de poisson achetées; cela dépend aussi, pour le poisson, du cours quotidien sur le marché.