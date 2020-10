Le poisson des gastronomes dans votre assiette à prix réduit

Certains types de poissons sont plus particulièrement touchés par cette baisse de prix, poursuit Tom Premereur : "C’est vraiment sur les poissons que l’on retrouve dans les restaurants . Les prix des poissons qui sont vendus dans le retail, (ndlr : Retail = commerce de détail) comme la plie, le cabillaud etc., c’est resté un peu au même niveau, mais les variétés que l’on mange beaucoup dans les restaurants, comme les soles, surtout les grandes soles ou les grands turbots, ils ont baissé déjà jusque 30%, voire jusque 50%."

Tom Premereur, directeur de Vlaamse Visveiling (criées flamandes) nous rappelle cette règle élémentaire d’économie : "L’offre, les quantités, ça reste la même chose. Elles n’ont pas baissé, mais la demande a baissé, parce qu’on ne peut plus fournir les restaurants. Donc, quand l’offre reste la même et que la demande baisse, alors les prix baissent. "

Statu quo en grande surface ?

L’enseigne Carrefour dispose de grands étals de poissons frais du jour. Ici, la baisse des prix se fait un peu moins ressentir, comme en témoigne Raky Tsoumpoulis, le responsable de la poissonnerie chez Carrefour Belgium : "Nous avons les soles, mais alors les soles qui pèsent 250 gr, 300 gr, 400 gr. Nous avons du bar, nous avons de la lotte. Nous avons les mêmes espèces, mais alors toujours des calibres qui sont beaucoup moins élevés que les calibres demandés par la restauration. Pour l’instant le prix, en général, n’a pas changé, mais évidemment, nous, depuis cette année, nous avons quand même un prix de vente qui a baissé par rapport à l’année passée parce qu’il n’y a pas uniquement les espèces que nous achetons à la criée, il y a aussi du saumon, il y a du cabillaud, etc. Il y a des autres espèces qui sont liées à un marché international et là aussi on voit quand même l’impact du fait que la restauration internationale demande beaucoup moins de poisson qu’avant et sur certaines espèces comme le saumon, on a eu une baisse de prix quand même qui fait que dans le prix de vente consommateur, nous sommes à peu près 10% moins cher par rapport à l’année passée."