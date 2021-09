Le plus long rouleau de papier WC

Longueur du papier wc - On n'est pas des pigeons (121/183) - 29/09/2021 Le prix du papier wc va sans doute augmenter. Du coup, Valéry Mahy s'est demandé si, d'un rouleau de papier wc à l'autre, la longueur était la même. Il a, pour répondre à cela, comparé trois marques de qualité semblable et c'est Scottex qui gagne le match: rouleau le plus long et marque la plus intéressante concernant le prix au mètre.