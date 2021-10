Le passeport obligatoire pour se rendre au Royaume-Uni : les prix varient fortement d’une commune à l’autre

Et là aussi, vous paierez plus ou moins cher en fonction de l’endroit où vous êtes domiciliés.

Il faudra donc passer par votre maison communale, et ouvrir votre portefeuille ! Le prix de base est établi par le SPF Affaires étrangères : 65 euros. 35 euros pour sa confection et 30 euros de taxe fédérale. A cela s’ajoute bien souvent une taxe communale, qui fait grimper la facture. Et les prix varient fortement d’une commune à l’autre.

Pour citer quelques exemples, un passeport coûte 90 euros à Bruxelles pour les personnes majeures, 85 euros à Namur comme à Mons, 75 euros à Liège.

Et il n’y a pas de lien entre le tarif demandé et l’état des finances communales. Ainsi, les communes les plus riches ne sont pas forcément les plus chères. A Waterloo, par exemple, vous débourserez 70 euros, 75 euros à Lasne, alors qu’un passeport coûtera 90 euros à Molenbeek. Quant à Forest, le prix atteint 110€ pour une personne majeure ! Vous débourserez 35 euros pour votre enfant de moins de 12 ans, 55 euros s’il a entre 12 et 18 ans.

La taxe communale a été définie il y a trois législatures.

"La taxe communale a été définie il y a trois législatures" , explique Mariam El Hamadine, bourgmestre f.f. de Forest. "Mais il n'y a pas de taxe communale pour les enfants en dessous de 12 ans. C'est ce choix qui a été fait à Forest, pour les familles, de ne pas faire payer pour les jeunes enfants". C'est un équilibre que la commune a choisi, il y a longtemps."