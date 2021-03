Le paiement sans contact est-il sans danger ?

C’est devenu un geste quotidien, on paie de plus en plus par voie électronique et, a fortiori avec la crise sanitaire, sans contact. D’après Febelfin, en 2019, 16% des paiements électroniques se faisaient sans contact, aujourd’hui c’est 42%.

Nous utilisons de plus en plus souvent le payement sans contact. Et nous nous posons souvent la question de sa sécurité. En fait, il ne faut pas trop s'inquiéter: la fraude est pratiquement impossible.

Paiement sans contact et sécurité - On n'est pas des pigeons (54/183) - 25/03/2021

Paiement sans contact et sécurité - On n'est pas des pigeons (54/183) - 25/03/2021 Nous utilisons de plus en plus souvent le payement sans contact. Et nous nous posons souvent la question de sa sécurité. En fait, il ne faut pas trop s'inquiéter: la fraude est pratiquement impossible.

D’après Febelfin, aujourd’hui, on n’identifie pas de fraude, de vols d’argent ou de données (numéro de compte ou code secret), sur vos cartes sans contact. Le principal fléau du vol de données se trouverait dans le phishing : ces arnaques où on vous demande d’entrer vous-même vos données par un lien envoyé par mail, sms, conversations Messenger, etc.

Aujourd’hui, en Belgique, tout le monde ne peut pas se procurer un terminal de paiement et le mettre en fonction facilement. Obtenir un terminal nécessite une carte d’identité, un numéro de TVA et un numéro de compte en banque. Autrement dit, on peut très facilement retracer à qui appartient le terminal d’un fraudeur.

Et puis, il faut savoir qu’un de ces terminaux a également un coût. Les appareils se louent et coûtent entre 20€ et 50€ selon les fournisseurs et les transactions peuvent se chiffrer entre 0 et 7 centimes en fonction du montant.

Avec toutes ces conditions, on imagine mal un fraudeur tenter le coup… Alors le risque zéro existe-t-il ?