Le PackRaft ou comment combiner rando et kayak

Rando + paire de bottines + le PackRaft dans le sac à dos - On n'est pas des pigeons (60/183) -... Lorsque vous arrivez face à un cours d’eau ou un lac, vous utilisez le PackRaft. On peut très bien imaginer partir en rando le long de l’Ourthe ou la Lesse à pied jusqu’à un point d’embarcation puis faire la descente avec son canot.

Le PackRaft est une discipline qui nous vient d’Alaska; elle existe déjà depuis plusieurs années, mais depuis quelques temps, c’est devenu LE TRUC tendance, COVID oblige vraisemblablement.

De plus en plus de gens le pratiquent, s’y essayent et en parlent sur internet, les blogs et les réseaux sociaux.