Le nutri-score : un outil efficace contre la malbouffe à condition de bien s'en servir !

Le nutriscore fait la balance entre la présence d’ingrédients plutôt sains (fibres, protéines, légumes, fruits,…) et moins sains (teneur en graisse, acides gras saturés, glucides, sucre, sel,…). En offrant une meilleure visibilité au consommateur. Mais attention, il est parfois source de quelques ambiguités.

Un code couleur vert avec la lettre A indique que le produit est le plus favorable sur le plan nutritionnel. Un code rouge, classé E équivaut à un apport nutritionnel moins favorable.

Le nutri-score , c’est un logo avec de lettres de l’alphabet de A à E et un code couleur visant à mieux informer le consommateur sur la valeur nutritionnelle d’un produit. Il fait petit à petit son apparition dans les rayons, le plus souvent sur les emballages de marques de distributeur.

Outre le fait que le nutri-score n’est pas obligatoire pour les marques, le système peut s’avérer inefficace si l’on n’en comprend pas bien le principe.

Un code couleur vert en A ne signifie pas que le produit est inoffensif et que l’on peut en abuser.

Pas question donc de bannir d’office les codes E et D et de privilégier les A aveuglément. Un code couleur vert en A ne signifie pas que le produit est inoffensif et que l’on peut en abuser. Le code indique simplement que, par rapport à d’autres produits de la même catégorie, celui s’affichant en A est le meilleur sur le plan nutritionnel.