Le nouveau sac bleu débarque en Wallonie... mais les nouveaux déchets collectés ne seront pas tous recyclés dans l'immédiat

Déjà expérimenté dans quelques communes pilotes, le nouveau sac bleu fait son apparition dans la province de Namur. Actuellement, seuls les bouteilles et flacons en plastique, les emballages métalliques et les cartons à boissons sont autorisés dans le sac PMC.

Dès le premier octobre, de nouveaux emballages en plastique pourront être mis dans le sac. Désormais, vous pourrez jeter vos raviers de champignons, pots de fleurs, barquettes de beurre, de fromage, de viande, sacs et films en plastique (emballage de pack de bouteilles d’eau par exemple). Les tubes de dentifrice, les sachets de chips, de biscuits ou de salades emballées sont également autorisés.

Autant d’emballages en plastique que vous ne devrez plus jeter dans la poubelle ménagère classique mais bien dans les sacs bleus. Une nouvelle qui devrait ravir les amateurs de yaourt, les pots de yaourt étant jusqu'à présent souvent jetés à tord dans les sacs PMC… C’est désormais autorisé.

Quelques exceptions

Bref, presque tous les emballages en plastique ménagers seront acceptés dans le nouveau sac bleu, à quelques exceptions près : sont toujours exclus les contenants de produits dangereux, identifiables à leur bouchon de sécurité (bouteilles de white-spirit…), mais aussi les emballages multimatières comme les petites compotes pour enfants ou les jus " Capri-Sun ", composés d’une couche de film plastique et d’une couche de film aluminium.

Exclus également, les objets en plastique qui ne sont pas des emballages ménagers comme les petits jouets, boites à tartines, nappes, bottes, les bâches agricoles ou encore la frigolite.

Avec ces nouveaux sacs bleus, Fost Plus mise sur une réduction des déchets résiduels de 8 kg par personne et par an. Dans l’immédiat, tous ces nouveaux déchets ne seront pas forcément tous recyclés nous explique Cédric Slegers, directeur adjoint de Go4circle, asbl active dans le traitement des déchets. Pour convaincre les investisseurs, il faut leur proposer la matière première, le gisement. "C’est l’œuf et la poule. En tant qu’industriels, on dit : on veut bien investir, mais quel gisement tu nous proposes ? A un moment, il faut débloquer la situation. C’est une excellente nouvelle ! " Même si durant quelques mois, une partie de ces plastiques supplémentaires jetés dans les sacs bleus ne sera pas recyclée mais valorisée énergétiquement. Autrement dit, ils seront incinérés et transformés en énergie.

L’objectif de Fost Plus est de proposer une solution de recyclage pour tous les emballages d’ici 2025.

Ces changements concernent uniquement les habitants de la province de Namur pour l’instant. En 2021, l’ensemble de la Belgique devrait avoir adopté le nouveau sac bleu. Vos sacs actuels restent valables et le calendrier de ramassage reste inchangé.