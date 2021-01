Le nitrite dans nos charcuteries bientôt interdit ?

En parcourant les listes d’ingrédients des paquets de jambons cuits dans un rayon de grande surface, nous avons fait les comptes. Rien que pour le jambon cuit, qui ne représente qu’un type de charcuterie, sur vingt produits différents, deux seulement n’en contiennent pas. Pourtant ces nitrites continuent à faire débat.

50 gr de charcuterie par jour augmentent de 18% les risques de cancer colorectal.

En France, des parlementaires cherchent à l’interdire, car le nitrite n’est pas sans risque pour la santé et cela semble aujourd’hui incontestable, comme nous l’affirme Anne Boucquiau, médecin et porte-parole de la Fondation contre le Cancer : "Le Centre International de Recherche contre le Cancer a classé les charcuteries dans les facteurs cancérogènes avérés, c’est-à-dire avec un niveau de preuves scientifiques très élevé, donc, a recommandation par rapport à cela, c’est d’en consommer le moins possible." Car on estime que cinquante grammes de charcuterie par jour augmentent de dix-huit pour cent les risques de cancer colorectal.