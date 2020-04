Le mouvement zéro déchet est-il menacé ou boosté par la crise ?

Pourquoi ce retournement ?

Qu’est-ce qui justifie cet usage unique ? Pour Laurent Verheylesonne, la réponse est claire…

Il y a une méfiance envers le vrac.

"Mais cette crainte est compréhensible car dans cette zone, il y a beaucoup de contact avec des produits non emballés qui sont donc des risques potentiels." Résultat, ce type de ventes a été suspendu dans un premier temps. Là où chacun pouvait venir avec son contenant et se servir en aliments secs au moyen d’une petite pelle, il n’y a plus moyen de passer à présent. Trop hasardeux, trop stressant. Surtout qu’au début, Sequoia n’avait pas de gel hydro-alcoolique ou de gants. " Il a fallu tout fermer, se former et s’équiper pour ne pas risquer de propager le virus. Heureusement, nous avons vite trouvé une alternative afin de continuer le vrac dans les boutiques où l’espace est suffisamment grand pour permettre la distanciation sociale. Nous proposons là de la vente assistée, c’est-à-dire que nous avons un membre du personnel dévoué à ce poste, et c’est lui et lui seul qui s’occupe de servir les demandes pour le vrac. Dans les magasins plus petits, nous avons choisi d’emballer ces mêmes produits dans des conditionnements kraft. C’est un regret mais les risques sanitaires sont tels que nous n'avons pas le choix. Nous préférons le zéro risque au zéro déchet !"