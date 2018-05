Le matelas pour cuisson: fini le nettoyage du barbecue?

C'est la petite révolution en matière de barbecue. Un matelas qui se pose directement sur le grill. Cela vous permet de cuire les aliments sans salir votre grille. La viande est bien marquée, le goût y est. Votre grille est intacte et le matelas se met au lave-vaisselle. Tout cela pour 9 euros.

Vous y croyez vraiment?

On a testé avec deux pros du barbecue. Christophe Houssoy est un chef, spécialiste des grillades. Philippe Theron, lui vend des barbecues, si le poulet est bien marqué avec la cuisson traditionnelle, il accroche à la grille. Même chose avec le fromage halloumi: en contact direct avec la flamme, ça sent le brûlé. Sur le matelas par contre, la cuisson se fait de manière plus douce. Idéal pour certains types d'aliments commente Christophe. Par contre avec le matelas, impossible de saisir complètement la viande et ce n'est pas le seul problème: le matelas demande plus de temps de cuisson. A la dégustation, c'est la déception: avec ce matelas on a l'impression que c'est cuit dans une poêle, explique Philippe, ce n'est vraiment pas le goût du barbecue. Par contre, c'est intéressant pour la cuisson d'aliments très fragiles comme du poisson

Pas de miracle: avec un antiadhésif, votre grille est peut-être propre mais vous n'aurez pas le vrai gout de la grillade.