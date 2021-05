Le match des détergents vaisselle verts

Détergent vaisselle maison: test - On n'est pas des pigeons (87/183) - 20/05/2021 Virginie utilise son détergent fait maison dans une vaisselle et Thibaut fait aussi la vaisselle mais, lui, avec le détergent écologique. L'une et l'autre lavent une assiette et une poêle assez souillées. Le résultat est jugé par Annie: ce n'est pas flagrant mais la poêle est plus propre chez Virginie et l'assiette chez Thibaut. Les deux produits se valent donc en terme d'efficacité. Mais, le produit maison est moins cher et il est zéro déchet puisque le même contenant est utilisé à chaque nouveau remplissage.