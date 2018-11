Le marshmallow détrône le choco sur les tartines

Connaissez-vous le Fluff? Il s'agit d'une pâte à tartiner aussi célèbre aux Etats-Unis que le Nutella chez nous. Le produit est arrivé il y a trois-quatre ans dans nos supermarchés, mais depuis quelques mois, c’est vraiment la folie chez les plus jeunes.

Beaucoup de sucre...

Le Fluff a été créé aux Etats-Unis dans les années 1920. Au fil des années, la marque s’est fait connaître pour devenir une institution aux Etats-Unis, au même titre que le beurre de cacahuètes. Le Fluff peut se déguster sur du pain de mie, des biscottes, de la baguette, il se consomme au petit déjeuner et/ou au goûter.

Dans la recette classique à la vanille, vous pouvez retrouver : du sucre… 30% de sirop de maïs, 50% de sucre simple, du blanc d’œuf et de la vanilline (un arôme naturel de vanille beaucoup moins cher que la vanille). Dans la recette à la fraise : vous retrouvez la même choses sauf qu’on retire la vanilline, et qu’on la remplace par de l’arôme artificiel goût fraise, des colorants E 129 (rouge) et du E 150 (colorant caramel, qui se retrouve aussi dans les sodas. Il a été accusé d’être cancérigène, ce qui a été démenti dans la cadre d’une consommation raisonnable). Etant donné que ces colorants pourraient avoir des effets néfastes sur la santé, on retrouve la mention obligatoire : "Les colorants peuvent avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention des enfants". Curieusement, dans celui à la fraise, on trouve aussi des OGM, c’est clairement indiqué.

... Mais pas de graisse

Donc si on veut acheter ce produit à nos enfants, le classique est plutôt préférable. Ceci dit, faire manger du marshmallow aux enfants au petit déjeuner, on rappelle que ce n’est pas l’idéal…

Par rapport au Nutella, ce n'est ni mieux ni moins bien, ce sont des produits différents. Dans le Fluff, on a beaucoup de sucre 80% mais pas de graisse. Dans le Nutella, il y a aussi pas mal de sucre (57%) mais il y aussi pas mal de graisse saturée (31%, de l'huile de palme). Ce qui explique qu’au niveau des calories pour 100 grammes, on est à 330 pour le Fluff et à 539 pour le Nutella. Mais ceci dit, si vous voulez vraiment ajouter du gras au Fluff, et comme les Américains n’ont peur de rien, ils ont aussi inventé le sandwich Fluff amélioré avec du beurre de cacahuète. On fait le mélange...