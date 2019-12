Le marché de Noël d'Aix-la-Chapelle : qu'est-ce qui séduit les Belges ?

Chaque année, le marché de Noël d’Aix-la-Chapelle attire 1.5 millions de visiteurs, parmi lesquels de nombreux Belges. Durant un mois, 130 chalets s’installent sur les places et ruelles aux alentours de la cathédrale et de l’hôtel de ville.

Pour l’autocariste Léonard, les voyages d’un ou plusieurs jours vers les marchés de Noel sont devenus incontournables. Aix-la-Chapelle séduit par son authenticité et sa proximité, mais Lille, Trèves, Strasbourg ou Reims remportent aussi un franc succès. Nous sommes montés dans un car, direction Aix-la-Chapelle. Il ne faut qu’une heure 45 pour rallier la ville depuis Charleroi. Sur place, de petits bus font la navette entre le parking réservé aux autocars et le marché. Malgré la pluie, une foule de touristes arpente les allées. Les senteurs de vin chaud et de spécialités locales, les décorations et la musique, créent une ambiance particulière qui séduit les visiteurs.

Gastronomie et artisanat

Au rayon gastronomie, la saucisse est incontournable est servie à toutes les sauces, comme les galettes de pommes de terre, et l’incontournable vin chaud, rouge ou blanc… Dans de spacieux chalets, vous trouverez de l’artisanat, mais aussi de nombreuses spécialités locales, notamment les fameux Printen ! Vous les trouverez ces biscuits en pain d’épices garnis de noix, d’amandes, de chocolat ou de cerises dans les chalets, mais aussi dans de nombreuses boutiques aux alentours.

Le marché d’Aix n’est pas immense, mais la convivialité et l’ambiance de Noël séduisent les touristes, qui en profitent aussi pour visiter la vieille ville. La cathédrale d’Aix-la-Chapelle est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.

Découvrez leurs impressions dans le reportage !